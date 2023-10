'F1 vroeg General Motors om Andretti in te ruilen voor een ander team'

Als het aan autosportfederatie FIA ligt, mag het team van Andretti gaan deelnemen aan de Formule 1. De Amerikaanse renstal kwam een aantal weken geleden als enige door het strenge selectieproces heen. De FOM is nog geen van de plannen en het lijkt er op dat ze aan Andretti-partner General Motors heeft gevraagd of ze misschien met andere teams willen samenwerken.

Andretti heeft samen met General Motors-merk Cadillac een bid ingeleverd bij de FIA. General Motors kan nog niet direct krachtbronnen gaan leveren, maar het lijkt er wel op dat ze hier in de toekomst voor open staan. De samenwerking met Cadillac geeft de plannen van Andretti een boost, maar toch lijkt het er op dat er vanuit de Formule 1 nog geen enthousiasme is voor de komst van een nieuw team.

Volgens AP News staan er momenteel in ieder geval twee van de tien huidige teams achter de plannen van Andretti. Het zou hier gaan om McLaren en Aston Martin. Aston Martin-teambaas Mike Krack heeft immers een verleden bij het Formule E-team van Andretti. AP meldt daarnaast dat men wel zit te wachten op de komst van General Motors, volgens het persbureau hebben vertegenwoordigers van de Formule 1 aan de fabrikant gevraagd of ze openstaan voor een samenwerking met een ander team in plaats van Andretti. Het is niet duidelijk hoe GM hierop reageerde.