FIA schrapt tweede Formule E-testdag na bizarre pitlanebrand

Gisteren stond de eerste testdag van het nieuwe Formule E-seizoen op het programma. Het liep echter niet zoals men had gehoopt aangezien er brand ontstond in de pitlane op het circuit van Valencia. Autosportfederatie FIA is bezig met een onderzoek en ze laten weten dat de testdag van vandaag niet doorgaat.

Het leek erop dat alle aandacht zou uitgaan naar de comeback van Nyck de Vries. Voor het eerst sinds zijn ontslag bij het Formule 1-team van AlphaTauri kwam hij weer in actie tijdens een officiële sessie in de autosport. Tijdens de middagpauze ging het echter helemaal mis toen er in de pitbox van batterijleverancier Williams Advanced Engineering brand uitbrak. Het zorgde voor een flinke rookontwikkeling en de brandweer moest in actie komen.

Het circuit werd ontruimd en de organisatie liet weten dat de middagsessie niet doorging. Autosportfederatie FIA laat weten dat ze bezig zijn met een onderzoek naar de oorzaak van de brand, ze geven aan dat ze de oorzaak mogelijk al hebben gevonden. Volgens The Race ontstond de brand in een batterij die uit de DS Penkse-auto van Robert Shwartzman was gehaald. Shwartzman viel tijdens de testsessie stil op de baan, maar het is niet duidelijk wat er precies met deze batterij aan de hand was. De FIA hoopt dat de testsessie van donderdag wel door kan gaan.