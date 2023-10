'Haas en Aston Martin starten vanuit pitlane'

Het lijkt er op dat er vandaag maximaal zestien auto's op de grid staan in Austin. Meerdere teams kiezen er namelijk voor om de set-ups en de specificaties van de auto's aan te passen. Dit betekent dat ze vanuit de pitlane moeten starten, het gaat hier om de teams van Haas en Aston Martin.

Meerdere media melden dat zowel Haas als Aston Martin ervoor hebben gekozen om vanuit de pitlane te starten. Beide teams rijden dit weekend met een nieuw updatepakket. Bij Haas krijgen Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg een andere set-up en wil men meer leren over de huidige updates. Bij Aston Martin krijgt Fernando Alonso de specificaties van Qatar weer op zijn auto en krijgt Lance Stroll een andere set-up.

Add both Aston Martin drivers to this too!



Team confirms Alonso will revert to Qatar spec of car and Stroll will stick with upgraded version (but change set-up) to compare the two over a race distance #F1 #USGP https://t.co/nliUnKLZZd