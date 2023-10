Sprintrace zorgt niet voor hogere ticketverkoop in Austin

Het Circuit of the Americas is dit weekend het strijdtoneel van de Formule 1. De dag van gisteren stond in het teken van de sprintrace, maar nog niet iedereen is daar fan van. De directeur van het circuit laat weten dat het ook de kaartverkoop niet heeft gestimuleerd.

Sinds 2021 wordt er in de Formule 1 gewerkt met de sprintraces. Dit jaar is er een nieuw sprintformat geïntroduceerd en dat zorgt ervoor dat de Sprint losgekoppeld is van de Grand Prix. Dit seizoen wordt er eerste een zogenaamde Sprint Shootout afgewerkt, aan de hand hiervan wordt de startopstelling voor de sprintrace bepaald. Dit zorgt voor meer actie, maar niet per se voor meer gejuich bij de fans.

In Austin ziet men geen voordeel van de sprintrace. COTA-voorzitter en promotor van de Amerikaanse Grand Prix Bobby Epstein laat weten dat de kaartverkoop niet is gegroeid door het sprintformat. In gesprek met Motorsport.com legt Epstein het uit: "Het heeft niet geholpen en dat komt wel als een verrassing. Ik denk dat het nog maar de vraag is of de sprint iets is wat de fans omarmen, of dat het een controversiëler plan is. Je hebt zeker voorstanders, maar je hebt ook mensen die zeggen dat leuker is zoals het was. Het is nog maar een experiment."