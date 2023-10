Formule 1 gaat oplossingen hitteprobleem bekijken

De naweeën van de snikhete Qatarese Grand Prix zijn ook in Austin nog voelbaar. De weersomstandigheden zijn nog steeds onderwerp van gesprek en de FIA heeft beloofd om de problemen met de hoge temperaturen in de cockpit te gaan onderzoeken. Volgende week wordt er over vergaderd.

Na afloop van de Mexicaanse Grand Prix van aankomend weekend komt het technical advisory committee (TAC) bij elkaar. Het TAC bestaat uit de tien technische directeurs en een afvaardiging vanuit de Formule 1. Tijdens deze bijeenkomsten worden de regels voor de toekomst besproken. Ook de technische baas van de Formule 1, Pat Symonds, is aanwezig bij deze vergaderingen en hij heeft dus ook een flinke vinger in de pap.

Lastig

De FIA heeft eerder al aangegeven dat ze naar de hoge temperaturen gaan kijken en de Formule 1 gaat dat nu dus ook doen. Symonds laat aan Motorsport.com weten wat de Formule 1 nu gaat doen en wat er wordt besproken: "We gaan er bij de volgende bijeenkomst van de TAC over spreken. De FIA werkt er aan en ook in ben ermee bezig. Het is echter niet helemaal zo rechttoe rechtaan als men denkt."

Koelshirts

Symonds weet dat er ook in de IndyCars wordt gewerkt met koelelementen. Daar wordt er namelijk niet alleen koelshirts gebruiken, maar ook gebruik maken van een gekoelde helm. Volgens Symonds wordt dit lastig: "Ze zijn heel erg gesteld op hun koelshirts, die voegen een paar kilo toe. Dat is niet het einde van de wereld. Je bepaalt zelf wat voor performance je haalt uit gewicht. Als je het hebt over een paar extra kilo's vanwege een koelshirt, dan kun je uitrekenen wat het fysiek kost."