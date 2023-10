Aanpassingen aan Mercedesvloer vallen op in Austin

Het team van Mercedes introduceert dit weekend in Austin het laatste grote updatepakket van het seizoen. Op het Circuit of the Americas neemt het team onder meer een nieuwe vloer mee. Dit onderdeel werd in de afgelopen weken veelvuldig besproken en de verwachtingen waren hoog.

Aangezien de vloer aan de onderzijde van de auto zit is het veel moeilijker om precies te zien wat er is veranderd. Toch valt er op de eerste beelden vanuit de paddock wel het één en ander op. Zo is te zien dat de vorm van de zijkant van de vloer anders is dan voorheen en is te zien dat een aantal delen compleet anders zijn dan voorheen. Of het echt gaat helpen is nog niet duidelijk, Mercedes heeft maar één vrije training om de nieuwe vloer uit te testen.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Mercedes de Floor Body en de Floor Edge heeft aangepast. Volgens Mercedes zijn de tunnels op de vloer aangepast en is floor edge flap aangepast. Ook de teams van Alfa Romeo. Aston Martin, Haas en AlphaTauri hebben de vloer aangepast in Austin.