Aston Martin blijft komen met updates om concurrentie te verslaan

Aston Martin wil terug naar het niveau van begin 2023. Volgens teambaas Mike Krack staan er nog genoeg updates op de planning die de AMR23 kunnen verbeteren.

''We hebben upgrades gepland voor alle wedstrijden. Ook in Zandvoort zal er weer wat van ons op de lijst met updates staan. We zullen de kraan niet dichtdraaien, maar juist vol gas blijven geven'', zei de teambaas tegen Motorsport.com.

Natuurlijk hoopt Aston Martin om weer een fikse sprong te maken, maar Krack heeft geen glazen bol tot zijn beschikking. ''Als ik dat wist, had ik het graag gezegd. We hebben een plan voor de afstelling van de auto, en een plan voor de ontwikkeling van de auto. Deze plannen zijn gebaseerd op het continu verder ontwikkelen van de bolide. Die plannen gaan we uitvoeren en dan zien we wel welke richting we moeten volgen.''



Ondanks de terugval voor de zomerstop zijn de prestaties ten opzichte van 2022 een flinke stap voorwaarts. ''We hebben nu tijd om terug te kijken. We hebben nu tien keer zoveel punten als een jaar geleden in deze fase van het seizoen''', stemde de Luxemburger tevreden.



Aston Martin pakte in de eerste serie wedstrijden meerdere podia dankzij Fernando Alonso. Echter, sinds Canada heeft de renstal geen bokaal meer mee naar huis genomen.

Krack begrijpt dat anderen vinden dat de renstal achteruit hobbelt. ''We staan derde in het kampioenschap en natuurlijk worden de verwachtingen hoger naarmate je betere resultaten pakt, maar je moet ook niet vergeten waar je vandaan komt.''

"Terwijl we hard pushen moeten we ook beseffen dat we grote stappen hebben gezet. Soms moet je even uitzoomen en zien wat je bereikt hebt'', zegt Krack tot slot.