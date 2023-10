FRECA: Kas Haverkort pakt thuiszege in Zandvoort

Kas Haverkort heeft op eigen bodem zijn tweede zege van 2023 te pakken in het Formula Regional European Championschip. De Nederlander won relatief gemakkelijk de race op zaterdag. De voormalig Spaans F4-kampioen finishte voor Mercedes-junior en titelkandidaat Andrea Kimi Antonelli. Landgenoot Laurens van Hoepen gaf het podium een extra oranje tintje.



Haverkort rijdt in FRECA sinds 2021 en zijn beste eindklassering was een vijfde plek. Tot op heden heeft de 19-jarige Van Amersfoort Racing-coureur drie zeges in deze klasse weten te bemachtigen.



FRECA is een opstapklasse van de FIA en is net een treetje lager dan de Formule 3, waarin veel kampioenen uit F4-kampioenschappen zich verzamelen. Veel jonge talenten doen vaak ervaring op in deze serie vanwege het moeilijke karakter van de bolide.

Zondagmiddag 15:45 uur staat de tweede wedstrijd op het programma. De kans is aanwezig dat Antonelli zich kroont tot kampioen. De Italiaan moet dan twee punten meer scoren dan concurrent Martinius Sternshorne, die uitkomt voor het Alpine juniorprogramma.