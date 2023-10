Ecclestone bekent belastingontduiking en stemt in met enorm schikkingsbedrag

Voormalig Formule 1-bons Bernie Ecclestone zit mogelijk in grote problemen. De controversiële Brit moest zich melden in de Britse rechtbank in een fraudezaak die al geruime tijd tegen hem loopt. Ecclestone zorgde vandaag voor verbazing toen hij in de rechtbank bekende schuldig te zijn aan het strafbare feit.

Ecclestone meldde zich vandaag bij de rechtbank van Southwark Crown. De Brit is bijna 93, maar dat betekent niet dat hij zijn straf ontloopt. De zaak tegen Ecclestone gaat over een trust fund van hem in Singapore. Hij zou zijn overzeese bezittingen met een waarde van zo'n 400 miljoen pond niet hebben aangegeven bij de Britse belastingdienst. Hij moet hiervoor voor de Britse rechter verschijnen.

Eerder ontkende hij nog dat hij de fout in was gegaan, maar vandaag maakte de steenrijke Brit dus een opmerkelijk U-turn. Hij heeft vandaag in de rechtbank gezegd dat hij schuldig is aan het ontduiken van belasting. Eccestone gaf het bedrag in 2015 niet aan bij de Britse belastingdienst. Nu heeft hij dus toegegeven dat hij de fout in is gegaan. Ecclestone heeft volgens de aanklagers ingestemd een schikking van 652 miljoen pond. In 2014 stond hij in Duitsland ook al voor de rechter voor omkoping, en toen betaalde hij ook een schikking van 75 miljoen euro.