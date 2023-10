Leclerc looft kartrivaal Verstappen: "Hij verdient alles wat hem overkomt"

Max Verstappen werd afgelopen weekend voor het derde jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander heerst en hij is dit seizoen veel sneller dan zijn concurrenten. Charles Leclerc vecht al zijn hele leven met Verstappen en hij stelt een metamorfose heeft ondergaan.

Verstappen en Leclerc vochten al met elkaar toen ze nog in de karts reden. Ook in de Formule 1 hebben ze de degens regelmatig weten te kruisen, maar dit seizoen is alles anders. Verstappen is al het hele seizoen veel sneller dan de rest en alleen zijn teamgenoot Sergio Perez wist in de beginfase een beetje in zijn buurt te komen. Maar, daarna nam Verstappen de regie in handen en nu is hij dus al de wereldkampioen.

Ferrari-coureur Charles Leclerc kent Verstappen zeer goed. De twee hebben honderden duels uitgevochten in hun jeugd en in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 stelt de Monegask dat hij een verandering zien bij Verstappen: "Ik kan mij onze kartdagen nog voor de geest halen, toen gingen we ervoor. Het is duidelijk dat je door ervaring rustiger wordt en hij is nu ook volwassen. Toen we tegen elkaar reden in de karts, waren we kinderen. Nu zijn het gewoon goede herinneringen. Hij heeft weer een exceptioneel seizoen gedraaid. Hij verdient alles wat hem nu overkomt."