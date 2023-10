FIA-president sluit Andretti-ruzie met FOM uit

Als het aan de FIA ligt mag Andretti Cadillac gaan deelnemen aan de Formule 1. De autosportfederatie heeft de plannen van de Amerikaanse renstal goedgekeurd en nu is het aan de FOM om de knoop door te hakken. FIA-president Mohammed Ben Sulayem denkt dat het allemaal goed gaat komen en dat niemand naar de rechter hoeft te stappen.

Het is algemeen bekend dat Formule 1-CEO Stefano Domenicali en de huidige Formule 1-teams geen fan zijn van de komst van een nieuwe renstal. Toch heeft de FIA de plannen van Andretti goedgekeurd, het is nu de vraag hoe de gesprekken met de FOM gaan lopen. Boze tongen beweren dat één van de betrokken partijen naar de rechter kan stappen als de uitkomst van de onderhandelingen niet de gewenste is. Maar, het lijkt er niet op dat de FIA, de FOM of Andretti hier op zit te wachten.

Rechtbank

FIA-president Mohammed Ben Sulayem denkt dat het allemaal goed gaat komen. Hij denkt dat Andretti de sport kan gaan betreden en hij is nogal duidelijk in gesprek met Motorsport.com: "We hoeven niet naar de rechter te stappen en ik denk niet dat iemand dat gaat doen. Ik begrijp dat het leuke koppen oplevert voor de media, maar we gaan echt die stap niet zetten. Waarom zouden we dat doen?"

FOM

Ben Sulayem ontkent ook dat de band tussen de FIA en de FOM niet goed is. Volgens de FIA-president is alles koek en ei, hij probeert het uit te leggen: "Ik heb het al eens eerder gezegd, maar ik zal het nog een keertje uitleggen. Ik denk dat de Paus en het Vaticaan honderd keer met elkaar kunnen trouwen en dan weer kunnen scheiden. Wij gaan dat echter niet doen. Ja, de eigenaar kan verdwijnen. Liberty Media verkoopt de boel misschien. Maar of de FIA met Liberty naar de rechter stapt? Dat staan we niet eens toe. Ik pak de telefoon en dan bespreken we het."