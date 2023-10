FIA past reglementen omtrent filmdagen aan

Vandaag de dag is het voor de Formule 1-teams niet mogelijk om tijdens het seizoen te testen. De teams mogen alleen hun huidige auto's rijden tijdens officiële sessies, bandentests of tijdens zogenaamde filmdagen. De FIA heeft de reglementen omtrent deze filmdagen nu aangepast.

Tijdens het seizoen mogen de teams nu nog in totaal 200 kilometer per jaar rijden tijdens de zogenaamde filmdagen. Op deze dagen mogen de teams beelden schieten voor marketingdoeleinden. In de reglementen zijn deze dagen dan ook terug te vinden onder het kopje 'Promotional Events'. De teams moeten tijdens deze sessies ook op speciale banden rijden, maar ze maakten er wel gretig gebruik van. Regelmatig is het namelijk de manier om kinderziektes te ontdekken bij de nieuwe wagens.

Vanaf 2024 mogen de teams meer meters maken tijdens de filmdagen. Uit de sportieve reglementen van 2024 blijkt namelijk dat de FIA het aantal kilometers heeft opgeschaald naar een totaal van 400 kilometer. Dit moet wel worden verdeeld over twee testdagen van allebei maximaal 200 kilometer. Desalniettemin is dit dus een verdubbeling van het aantal kilometers, de teams zullen dit waarschijnlijk met open armen ontvangen. Het is niet bekend waarom de FIA heeft besloten om deze regels in de sportieve reglementen te wijzigen voor aankomend jaar.