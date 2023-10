Wat doet het weer in Qatar?

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen verder met de Grand Prix van Qatar. Op het circuit van Losail wordt er weer gewerkt met het sprintformat. Dat betekent dus ook dat de teams en coureurs het druk gaan krijgen. Ze zullen wel goed op moeten letten, want het wordt bloedheet in Qatar.

Op de vrijdag wordt dit weekend de eerste vrije training afgewerkt en later op de avond ook de kwalificatie. Het wordt op vrijdag maximaal 40 graden Celsius. De kwalificatie zal worden verreden in de avond, dan is het met 35 graden iets koeler. De teams en coureurs moeten daarnaast ook rekening houden met de wind. Men verwacht namelijk windkracht vijf, dat betekent dat ze goed op moeten letten.

Op de zaterdag worden de Sprint Shootout en de Sprint verreden. Het wordt nu iets warmer met een maximum van ongeveer 41 graden Celsius. Daarnaast zal het weer flink gaan waaien, men verwacht windstoten van mogelijk 50 kilometer per uur. Op de zondag wordt de Grand Prix verreden en ook nu worden er hoge temperaturen verwacht. Het wordt net geen 40 graden, maar het zal nog steeds zeer warm zijn. In tegenstelling tot de vrijdag en zaterdag zal het minder hard gaan waaien.