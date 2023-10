FOM reageert op Andretti-nieuws: "We hebben kennis genomen van de conclusies"

Autosportfederatie FIA maakte gisteren bekend dat ze de inschrijving van Andretti Cadillac hebben goedgekeurd. Wat hen betreft mag de Amerikaanse renstal dus gaan deelnemen aan de Formule 1. De bal ligt nu bij de FOM, daar ze geven aan dat ze kennis hebben genomen van de goedkeuring van de plannen door de FIA.

Begin dit jaar zette de FIA de deur op een kier voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Meerdere geïnteresseerde partijen meldden zich aan, maar slechts een handjevol was echt serieus. Niet iedereen trad naar buiten met het nieuws over hun inschrijving, maar de samenwerking tussen Andretti Global en Cadillac deed dat wel. De plannen waren zeer serieus en de FIA heeft ze nu dus goedgekeurd.

Dat betekent echter nog niet dat ze mogen gaan deelnemen aan de Formule 1, want eerst moeten ze nog om tafel met de FOM en Formule 1-eigenaar Liberty Media. Deze partijen bleven in eerste instantie stil, maar in een kort statement spreekt de FOM zich nu uit over de zaak: "We hebben kennis genomen van de conclusies van de FIA over de eerste en tweede fase van hun proces. Wij zullen nu onze eigen onderzoeken gaan uitvoeren over de openstaande aanvraag die door de FIA is goedgekeurd."