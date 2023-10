Andretti Cadillac trots op goedkeuring van de FIA

Autosportfederatie FIA maakte gisteren bekend dat ze de plannen van Andretti Cadillac hebben goedgekeurd. Als het aan de FIA ligt mag de Amerikaanse renstal dus gaan deelnemen aan de Formule 1. Andretti reageert trots op het nieuws en ze geven aan dat ze de FIA enorm dankbaar zijn.

Na maanden van onderzoek maakte de FIA gisteren bekend dat Andretti Cadillac wat hen betreft mag gaan deelnemen aan de koningsklasse van de autosport. Dit betekent nog niet dat Andretti mag gaan deelnemen aan de Formule 1, want ze moeten nu om tafel gaan met de FOM. Het is algemeen bekend dat de meeste van de huidige teams geen voorstander zijn van een nieuwe renstal, ook Formule 1 CEO Stefano Domenicali was geen fan van het plan.

Enthousiast

Vlak na het nieuws van de FIA, kwam ook Andretti Cadillac met een statement naar buiten. In een persbericht laat het mogelijke team weten dat ze trots zijn: "Andretti Cadillac is vereerd dat de FIA de expression of interest van ons heeft goedgekeurd. We waarderen het rigoureuze, transparante en complete evaluatieproces en we zijn ongelooflijk enthousiast dat we de kans krijgen om deel te nemen aan zo'n historische n prestigieus kampioenschap."

Gesprekken

Andretti Cadillac laat weten dat ze ervan uitgaan dat ze iets toevoegen aan de Formule 1. Ze denken dat ze kunnen bijdragen aan de technologische vooruitgang die de Formule 1 met zich meebrengt. Andretti Cadillac gaat nu het gesprek aan met de FOM en daar kijken hebben ze veel zin in: "Wij kijken ernaar uit om in gesprek te gaan met alle belanghebbenden in de Formule 1. We gaan ook door met onze plannen om zo snel mogelijk aan de start te kunnen verschijnen."