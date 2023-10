FIA geeft Andretti goedkeuring om Formule 1 te betreden

Het hing al eventjes in de lucht, maar autosportfederatie FIA heeft het vandaag officieel bekend gemaakt. De FIA heeft Andretti Global goedkeuring gegeven om de Formule 1 te betreden. Andretti zal nu in gesprek gaan met de FOM om de commerciële zaken te bespreken.

Het was al eventjes bekend dat Andretti zich had aangemeld bij de FIA om de koningsklasse van de autosport te betreden. In samenwerking met General Motors-merk Cadillac reageerden ze op de oproep van de FIA. Het was al duidelijk dat meerdere andere geïnteresseerde partijen geen goedkeuring hadden gekregen. LKY SUNZ, Rodin, Formula Equal en Hitech zijn dus allemaal officieel afgevallen.

FOM

Volgens de FIA gingen vier partijen door naar de tweede fase van het proces om de Formule 1 te mogen betreden. Andretti is het enige team dat door mag gaan naar de volgende fase. Maar, het is nog maar zeer de vraag of de Amerikaanse renstal binnenkort ook daadwerkelijk op de grid staat. De FIA geeft namelijk aan dat de bal nu bij de FOM ligt. Andretti zal nu met hen moeten gaan praten over de commerciële kant van het verhaal. Het is algemeen bekend dat Formule 1 CEO Stefano Domenicali en de meeste van de huidige teams niet zitten te wachten op een nieuwkomer.

Ben Sulayem

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is zeer blij met het nieuws van vandaag. Volgens hem was Andretti, dat zich heeft aangemeld onder de naam Andretti Formula Racing LLC, de enige partij die voldeed aan alle strenge eisen van de tweede fase. Volgens Ben Sulayem heeft de FIA gehandeld volgens de door de Europese Unie voorgeschreven regels op dit vlak. De FOM is nu aan zet en dat betekent dus dat het nog niet zeker is dat Andretti daadwerkelijk mag deelnemen aan de Formule 1.