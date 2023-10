Organisatie Mexicaanse GP roept fans op zich respectvol te gedragen

Later deze maand staat de Mexicaanse Grand Prix op het programma. Het is de verwachting dat de tribunes rondom het circuit in Mexico-Stad propvol zullen zitten, men hoopt dat de fans zich zullen gedragen. De organisatie heeft daarom een speciale actie in het leven geroepen.

Na maanden vol met relletjes rondom Sergio Perez en Red Bull verwacht men mogelijke emotionele reacties van de fans richting bepaalde coureurs en teams. Op sociale media heeft de organisatie een actie met de naam #racepect aangekondigd. Volgens de organisatie is het soms lastig om je te verliezen in emoties. Ze roepen iedereen op om de emoties die op de baan ontstaan, op de baan te houden. Ze pleiten voor een tolerante, inclusieve en diverse autosport.