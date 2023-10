'Apple heeft interesse in streamingsrechten Formule 1'

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds interessanter geworden voor grote namen. In de afgelopen jaren hebben veel grote bedrijven en merken geïnvesteerd in de koningsklasse van de autosport. Ook Apple heeft interesse, ze zouden zelfs een reusachtig bod op de uitzendrechten van de Formule 1 voorbereiden.

Apple maakt tegenwoordig niet alleen telefoons en tablets, ze storten zich ook op de wereld van streaming. Ook in de Formule 1 is dat te merken, men is immers betrokken bij de film die wordt gemaakt over de sport. Apple speelt op de achtergrond een grote rol bij de film met Brad Pitt in de hoofdrol. Het lijkt er op dat verder willen gaan dan een film, want ze zouden ook interesse hebben in de uitzendrechten van de sport.

Volgens het magazine Business F1 wil Apple de exclusieve streamingsrechten van de Formule 1 in handen krijgen. Ze zouden daarvoor een reusachtig bedrag in het hoofd hebben. Het gaat volgens het magazine om een bod dat meer dan 2 miljard dollar per jaar waard zou zijn. Het is niet duidelijk wat de gevolgen hiervan zouden zijn voor F1 TV, via deze streamingsdienst van de Formule 1 wordt ongeveer hetzelfde aangeboden als waar Business F1 het over heeft.