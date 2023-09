Organisatie Qatar toont eerste beelden van vernieuwd circuit

Over anderhalve week gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail. De race stond één keer eerder op de kalender. Voor de Formule 1 hebben de organisatoren het circuit flink aangepakt, ze delen nu trots de beelden van het resultaat.

De omgeving van het circuit is flink onder handen genomen. Op de beelden is te zien dat de paddock compleet is vernieuwd en dat ook het pitgebouw een flinke make-over heeft gekregen. Vooral de aanwezigheid van veel creatief geplaatste tv-schermen valt op. De race stond in 2021 voor het eerst op de kalender, vorig jaar werd deze niet verreden in verband met het wereldkampioenschap voetbal.