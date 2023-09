'India aast op plekje op Formule 1-kalender'

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat betekent dus ook dat veel landen, steden en circuits interesse hebben in het organiseren van een Grand Prix. Het lijkt er op dat ook een oude bekende terug wil keren op de kalender, in India aast men namelijk op een comeback.

De Indiase Grand Prix stond eerder deze eeuw drie al keer op de Formule 1-kalender. Van 2011 tot en met 2013 werd er gereden op het Buddh International Circuit nabij Greater Noida in Uttar Pradesh. De race verdween al snel weer van de kalender, maar nu is er toch weer interesse. Recent was de MotoGP te gast op het circuit en ook de Formule E was eerder al aanwezig in India. De Formule 1 zou de logische vervolgstap zijn.

Volgens het Indiase medium Business Today heeft het Buddh International Circuit interesse in het organiseren van een Grand Prix. Het medium meldt dat het de verwachting dat er snel gesprekken zullen volgen tussen de lokale organisatie en de Formule 1. Met het succes van de MotoGP-race in het achterhoofd, zou men denken aan een plekje op de Formule 1-kalender in 2025. Mocht het daadwerkelijk zover komen, dan krijgt Sebastian Vettel eindelijk een opvolger. De Duitser won de drie voorgaande edities van de race.