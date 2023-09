McLaren verwachtte grotere achterstand op Verstappen

Max Verstappen won de Japanse Grand Prix afgelopen weekend met een flinke voorsprong op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen was oppermachtig, maar hij was niet zo snel als men bij McLaren had verwacht. Teambaas Andrea Stella stelt dat het gat veel groter had kunnen zijn.

Verstappen beleefde een sterk raceweekend in Japan. Op het circuit van Suzuka was hij in elke sessie veel sneller dan zijn concurrenten. In de race kreeg hij alleen in de eerste bocht een beetje tegenstand van de McLarens, maar daarna kon hij een gat slaan en reed hij een foutloze race. Hij kwam over de finish met een voorsprong van 19,3 seconden op nummer twee Lando Norris. Het gat had volgens velen veel groter kunnen zijn.

McLaren-teambaas Andrea Stella had namelijk verwacht dat het onderlinge verschil veel groter zou zijn. Stella stelt dat men niet alles weet over Verstappen. In de F1 Nation Podcast legt Stella zijn redenatie uit: "Ik wil zeggen dat we gewoon niet weten hoeveel Max effectief heeft gepusht. Ik denk dat hij harder had kunnen gaan en dat het gat zelfs groter had kunnen zijn dan de huidige negentien seconden. Maar, tegelijkertijd verloor Lando ook wat tijd tijdens de Virtual Safety Car. We blijven realistisch over hoeveel werk we moeten verzetten."