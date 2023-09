Bouwvakker overleden tijdens werkzaamheden Grand Prix Las Vegas

De werkzaamheden aan het nieuwe stratencircuit in Las Vegas zijn momenteel in volle gang. Er wordt hard gewerkt aan het pitcomplex en het onderkomen voor de paddock. Ook de stad wordt nu voorbereid op de komst van de Grand Prix. Maar, bij de werkzaamheden is een bouwvakker om het leven gekomen.

De nieuwe Grand Prix in Las Vegas staat eind dit jaar op de planning. Op zaterdagavond 18 november staat de race op de planning. In de stad in de staat Nevada wordt er hard gewerkt aan de komst van de Formule 1. Er moet nog zeer veel gebeuren en dat betekent ook dat er veel manschappen in worden gezet om alles op tijd af te krijgen. De lokale politie heeft laten weten dat er een bouwvakker is overleden tijdens de werkzaamheden.

De politie van Las Vegas heeft gecommuniceerd dat ze afgelopen zaterdag een lichaam hebben gevonden nabij de Bellagio fonteinen in het centrum van de stad. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hij was op dat moment al overleden. De lokale autoriteiten doen nu onderzoek naar het incident, het is niet helemaal zeker wat er precies is gebeurd. De organisatie van de Grand Prix wilde er niets overzeggen in gesprek met Las Vegas Journal.