Mercedes in de problemen: "Lopen achter de feiten aan"

Het team van Mercedes kende allesbehalve een goede start van het Japanse Grand Prix-weekend. George Russell en Lewis Hamilton konden op geen enkel moment indruk maken. Het gat met Max Verstappen was zeer groot en Andrew Shovlin geeft eerlijk toe dat Mercedes achter de feiten aanloopt.

In de eerste vrije training kwamen Russell en Hamilton niet verder dan de dertiende en de zestiende tijd. Hamilton moest ruim twee seconden toegeven op de snelste tijd van Max Verstappen. In de tweede vrije training ging het iets beter met de twee Britse Mercedes-coureurs. Russell kwam nu tot de vijfde tijd en hij was slechts 0,640 seconden langzamer dan de snelste tijd van wederom Verstappen. Hamilton viel weer tegen, hij noteerde veertiende tijd.

Achter de feiten aanlopen

Teambaas Toto Wolff is vanwege een medische ingreep afwezig in Suzuka. Dat betekent dat kopstuk Andrew Shovlin het woord mag voeren in het persbericht van Mercedes: "We lopen absoluut achter de feiten aan. Zowel de eerste als de tweede vrije training waren lastig voor ons. Beide coureurs hadden het over een gebrek aan grip en balans. In aanloop naar VT2 hebben we wat wijzigingen doorgevoerd, waardoor we wel veel hebben geleerd. Toch moeten we op weg naar de zaterdag nog veel verbeteren."

Uitdaging

Shovlin beseft zich dat er nog veel werk moet worden verricht om goed te kunnen presteren in de kwalificatie. Hij is eerlijk genoeg om toe te geven dat het momenteel niet gaat zoals men wil: "We zijn overduidelijk niet snel genoeg. Onze eerste sector is in het bijzonder heel zwak. Daar zal op weg naar zaterdag dan ook de nadruk op liggen. George vond wel wat tempo over een enkele ronde, maar ook in de long runs staan we voor een uitdaging. Op een manier is dat goed, want we kunnen twee vliegen in één klap slaan als we een oplossing vinden."