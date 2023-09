Verstappen op de jacht: "Het doel is winnen"

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Suzuka op jacht naar eerherstel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur stond afgelopen weekend in Singapore voor het eerst in 2023 niet op het podium. In Japan gaat hij op jacht naar een beter resultaat, zijn enige doel is het winnen van de race.

Verstappen heeft goede herinneringen aan het circuit van Japan. Hij maakte in 2014 zijn eerste meters in een Formule 1-bolide op het circuit, hij reed jaren met Honda-krachtbronnen en hij kroonde zich er vorig zijn tot wereldkampioen. De druk zal er in ieder geval vol op staan, want na het teleurstellende weekend in Singapore kan Red Bull zich geen misstap permitteren. Dit zou immers betekenen dat men zich gaat afvragen waar de dominantie heen is.

Momentum

Verstappen blijft kalm in aanloop naar het raceweekend op het iconische circuit van Suzuka. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kijkt vooral uit naar de race, zo laat hij weten in zijn vooruitblik: "Met de race in Singapore achter ons, neemt ons team veel momentum mee naar Japan. Ik kijk er enorm naar uit om weer te gaan racen op Suzuka. Het is altijd geweldig om daar te rijden, dat is zo omdat er heel veel snelle bochten zijn."

Winnen

Verstappen voelt zich in ieder geval op zijn plaats in Japan. De Nederlander beleefde er veel goede momenten en hij wil niets liever dan weer een goed resultaat scoren: "Ik heb hele goede herinneringen aan het circuit van Suzuka. Denk aan het winnen van mijn tweede wereldkampioenschap, het scoren van een 1-2tje en ook mijn trainingsdebuut in 2014. Ik breng voor de race eerst een paar dagen door in Tokio, dat is niet alleen leuk, maar het helpt ook tegen de jetlag. We moeten dit weekend alles goed doen en het doel is natuurlijk om te winnen."