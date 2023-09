Verstappen wil vlammen in Japan: "Hoop dat de auto het gelijk goed doet"

Na een teleurstellende Singaporese Grand Prix, wil Max Verstappen aankomend weekend sportieve revanche gaan nemen op het circuit van Suzuka. De Nederlander hoopt gewoon weer te gaan winnen op het Japanse circuit. Verstappen heeft in ieder geval heel erg veel zin in de aanstaande Grand Prix.

Het team van Red Bull Racing beleefde een teleurstellend raceweekend in Singapore. In de straten van de Aziatische stadstaat was het team voor het eerst in 2023 niet dominant. Ze konden geen vuist vormen tegen de andere topteams en ze vielen zelfs vroegtijdig af in de kwalificatie. Verstappen vocht zich in de race nog wel terug naar de vijfde plaats, maar de race verliep vanzelfsprekend niet om de manier waarop hij had gehoopt.

In Japan wil Verstappen gewoon weer gaan toeslaan. De Nederlandse wereldkampioenschapsleider is dol op Suzuka en dat deelt hij met de internationale media: "Ik heb geweldige herinneringen aan Japan, met name aan vorig jaar. Ik ga lekker naar Tokio voor een paar dagen zodat ik aan de jetlag kan wennen. Daarnaast is Suzuka ook een geweldig circuit om op te rijden. Ik hoop echt dat de auto het daar goed gaat doen vanaf het eerste moment dat we daar het circuit op gaan rijden."