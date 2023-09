Enorme vraag naar tickets Nederlandse Grand Prix 2024

De Nederlandse Grand Prix van afgelopen maand was een groot succes. De tribunes rondom het circuit van Zandvoort zaten propvol en het was wederom een groot feest. Het is de verwachting dat dit de komende jaren ook weer gaat gebeuren, want de vraag is weer veel groter dan het aanbod.

Fans hadden tot 8 september de tijd om tickets aan te vragen voor de aanstaande editie van de Nederlandse Grand Prix. De organisatie heeft veel aanvragen ontvangen, zo laten ze weten aan De Telegraaf. De vraag naar de kaarten voor het evenement is veel groter dan het aanbod. Wat ook opvalt, is dat er steeds meer vraag is vanuit het buitenland. Er is zoveel vraag, dat niet iedereen in aanmerking kan komen voor een ticket.

Deze week krijgen mensen die een ticket hebben aangevraagd te horen of ze een kaartje kunnen aanschaffen voor de aanstaande editie van de Nederlandse Grand Prix. Het raceweekend staat voor 2024 op de agenda voor 23 tot en met 25 augustus. Per dag kunnen er ruim 100.000 mensen naar binnen op het circuit. Deze week worden overigens niet alleen de tickets voor 2024 toegewezen, ook voor 2025 worden er al een aantal plekjes weggegeven. Wie voor 2024 wordt uitgeloot, krijgt de kans om direct kaartjes aan te schaffen voor 2025.