Wat viel op tijdens de Grand Prix van Singapore?

Gisteren werd op het stratencircuit van Marina Bay de Grand Prix van Singapore verreden. De wereld smulde van een zeer spannende en spectaculaire Grand Prix. Er gebeurde zeer veel in de straten van Singapore. GPToday.net zet een aantal van deze opvallende zaken op een rijtje.

Het team van Ferrari heeft in de afgelopen maanden een opvallende ontwikkeling doorgemaakt. De iconische Italiaanse renstal begon het seizoen op een enorm tegenvallende wijze. De resultaten vielen enorm tegen en het leek er op dat Ferrari weer bezig was met een verloren seizoen. In de afgelopen maanden heeft Ferrari zich echter herpakt. In Singapore was het team voor het tweede weekend op rij zeer solide.

Twee weken geleden in Monza scoorde het team nog een pole position en een derde plaats met Carlos Sainz. In Singapore pakte ze de jackpot. Sainz verzilverde zijn pole position en zijn teamgenoot Charles Leclerc kwam na een hels gevecht met de Mercedessen en Lando Norris als vierde over de streep. Ferrari is hiermee het eerste team dat Red Bull Racing heeft verslagen in 2023. Ze hebben het momentum nu stevig in handen, het is alleen de vraag of ze deze stijgende lijn wel kunnen doorzetten in Suzuka.

Mercedes

Ook het team van Mercedes was bezig met een pijnlijk seizoen. De Duitse renstal presteert zeer wisselvallig en de kopstukken zorgen met opvallende uitspraken voor veel ergernis. In Singapore kregen ze echter ieder op de banken met een gewaagde strategie. Bij Mercedes besefte men zich dat ze Ferrari alleen maar konden verslaan op een vers setje banden. De Virtual Safety Car kwam als geroepen. George Russell en Lewis Hamilton kregen allebei een vers setje mediums en toen begon het spel.

Russell en Hamilton zorgden in de slotfase voor een spannend en zenuwslopend duel. Ze openden de jacht op Charles Leclerc, Lando Norris en Carlos Sainz. Leclerc werd als eerste gepakt en daarna gingen ze op jacht naar Norris en Sainz. Ze gingen strijdend ten onder. Russell crashte in de laatste ronde en Hamilton werd derde. Mercedes is misschien niet het populairste team van de grid, maar ze maakten wel een spektakelstuk van de Grand Prix.

Niet Nyck de Vries of Daniel Ricciardo, maar Liam Lawson heeft punten gescoord in de tweede AlphaTauri. De Nieuw-Zeelandse invalkracht liet in Singapore nog maar eens zien waarom hij zo hoog aangeschreven staat. Hij bereikte op zaterdag al Q3 en in de race was hij op geen foutje te betrappen. Lawson had tot voor dit weekend nog nooit gereden op het fysiek zware circuit in Singapore. Hij reed echter rond alsof hij hier elke dag rondrijdt. AlphaTauri liet na de race ook nog eventjes weten dat Lawson ook volgende week in Suzuka achter het stuur zit.