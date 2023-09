Video: Alonso raakt loslopende hagedis

De eerste vrije training in Singapore werd zojuist meerdere keren verstoord door de lokale wildlife. Driemaal werd er met een gele vlag gezwaaid omdat er hagedissen over de baan liepen. De beesten zorgden voor veel hilariteit, maar één van de beesten kwam niet heelhuids thuis.

Na afloop van de training gingen de beelden van de hagedissen de wereld over. Al snel werd duidelijk dat één van de beesten het niet had overleefd. Op de sociale kanalen werd een zoektocht gestart naar de 'dader'. Meerdere coureurs werden genoemd, maar uit de onboardbeelden bleek dat Fernando Alonso de ongelukkige was. De hagedis zat midden op de racelijn en dat werd hem fataal.