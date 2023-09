McLaren komt met veel updates, Red Bull kiest voor nieuwe achtervleugel

Dit weekend staat de Grand Prix van Singapore op het programma. Later vandaag worden de eerste twee vrije trainingen verreden en veel teams verschijnen hier aan de start met een grote hoeveelheid updates. Vooral de teams van McLaren en AlphaTauri introduceren in Singapore veel nieuwe onderdelen.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat alleen het team van Haas dit weekend geen nieuwe onderdelen op de auto's plaatst, het is de verwachting dat de Amerikaanse renstal in Austin een enorme hoeveelheid updates introduceert. McLaren doet dit in Singapore. De Britse renstal komt dit weekend met updates aan de front wing endplate, sidepod inlet, de halo, de floor body, de enginecover, de brake duct aan de achterzijde, de achterwielophanging, de rear wing endplate en ze introduceren speciaal voor Singapore ook een nieuwe beam wing.

Ook het team van AlphaTauri komt met een reusachtig updatepakket. De Italiaanse renstal past de vloer aan, de diffuser, de sidepod inlet, de enginecover, de achterwielophanging en ook de achteruitkijkspiegels zijn vernieuwd. Veel andere teams komen met kleine updates aan de auto's. Red Bull Racing introduceert bijvoorbeeld een aangepaste achtervleugel, volgens de documenten van de FIA heeft Red Bull bij dit onderdeel inspiratie opgedaan bij een andere renstal. Het is niet duidelijk welk team de inspiratiebron is.