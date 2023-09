Verstappen verwacht zware race: "Denk dat we hier minder competitief zijn"

Max Verstappen gaat dit weekend op jacht naar zijn elfde zege op rij in de Formule 1. Op het stratencircuit van Marina Bay in Singapore verwachten kenners dat Verstappen veel concurrentie zal krijgen. Verstappen zelf geeft toe dat het geen makkelijk weekend gaat worden.

Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. In theorie kan zijn team Red Bull Racing in Singapore al constructeurskampioen worden. Hiervoor moeten Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez wel als eerste en tweede over de streep komen. Het is nog maar de vraag of dit gaat gebeuren, want het lijkt erop dat Red Bull dit weekend iets minder machtig zal zijn dan in de voorgaande raceweekenden.

Verstappen heeft deze verhalen ook gelezen, opvallend genoeg is hij het hier volledig mee eens. De Nederlandse wereldkampioenschapsleider verwacht dat hij te maken gaat krijgen met veel uitdagers. In gesprek met de internationale media is hij er goudeerlijk over: "Ik denk dat we hier minder competitief zullen zijn in vergelijking met de andere circuits op de kalender. Stratencircuits zijn gewoon wat lastiger met onze auto. Ik denk toch dat alles nog steeds goed kan gaan hoor, maar het gaat wel spannender worden."