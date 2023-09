Advocaat Massa legt doel rechtszaak uit: "We willen die beker mee naar huis nemen"

Het lijkt er sterk op dat Felipe Massa er alles aan gaat doen om de wereldtitel van 2008 achter zijn naam te krijgen. De Braziliaan heeft zijn eerste juridische stappen gezet en hij wordt gesteund door een flinke hoeveelheid advocaten. Eén van zijn advocaten stelt dat de zaak niet om geld, maar om de wereldtitel draait.

Massa besloot eerder dit jaar om juridische stappen te zetten naar aanleiding van een uitspraak van Bernie Ecclestone over Crashgate. Het welbekende schandaal kwam pas in 2009 aan het het licht, maar Ecclestone stelde dat hij en de FIA al in 2008 op de hoogte waren van Crashgate. Om een enorme rel te voorkomen, besloten ze het in de doofpot te stoppen. Massa reageerde woest, hij is namelijk van mening dat hij wereldkampioen was geworden zonder Crashgate.

Niet Massa, maar Lewis Hamilton werd in 2008 wereldkampioen. Massa's advocaat Bernardo Viana stelt dat ze niets tegen Hamilton hebben. In gesprek de Braziliaanse tak van Motorsport.com spreekt Viana zich uit: "Het doel is om de beker mee naar huis te nemen, geld is niet het doel. Om dit te bereiken, moet je veel werk verzetten. Veel van die maatregelen draaien om het verkrijgen van informatie. We willen dat alles wat is gebeurd aan het licht komt. We hebben vertrouwen in het bewijs dat we al hebben, maar we begrijpen dat er veel nog onduidelijk is. De fans verdienen het om alles te weten."