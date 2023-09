'EU-regelgeving kan uitsluiten Andretti voorkomen'

Het begint er steeds meer op te lijken dat de FIA snel met meer duidelijkheid zal komen over de goedkeurig van mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Andretti Cadillac lijkt goedkeuring van de FIA te krijgen, de Formule 1 staat alleen niet te springen. Regelgeving van de Europese Unie kan ervoor zorgen dat Andretti niet mag worden uitgesloten.

Het is algemeen bekend dat Andretti de koningsklasse van de autosport wil betreden. Andretti Global wil samen met General Motors-merk Cadillac de Formule 1 betreden. Begin dit jaar dienden ze hun plannen in bij de FIA en het lijkt er sterk op dat de autosportfederatie de Amerikanen een licentie gaat geven. Maar dat betekent niet dat Andretti vanaf 2025 op de grid staat. De kopstukken van de Formule 1 en de huidige teams zijn namelijk geen fan van de komst van een extra concurrent.

Het lijkt er echter op dat de Formule 1 de komst van Andretti Cadillac niet zomaar kan afwijzen. Het Duitse medium Auto, Motor und Sport meldt namelijk dat dit zeer moeilijk gaat worden vanwege regelgeving van de Europese Unie. Uit deze regelgeving blijkt namelijk dat een sport de deelname van een team niet mag weigeren tenzij ze veiligheidsredenen aanvoeren of als ze een legitieme zorg hebben over dat de komst van een nieuw team de ordelijke en eerlijke gang van zaken in gevaar kan brengen.