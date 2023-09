Viaplay presenteert tijdelijke presentator Formule 1-uitzendingen

De Formule 1 is in Nederland sinds vorig jaar te zien bij de streamingdienst Viaplay. De van oorsprong Scandinavische dienst pakt de zaakjes iets anders aan dan voorganger Ziggo Sport. Zo wordt er gewerkt met een groot aantal nieuwe gezichten. Binnenkort komt daar weer een nieuwe naam bij.

De studio-uitzendingen van Viaplay worden al sinds het begin gepresenteerd door Amber Brantsen. Het voormalig NOS journaal-gezicht speelt daarmee een prominente rol bij de uitzendingen van de Formule 1. Toch zal ze binnenkort voor een aantal maanden van de buis verdwijnen omdat ze met zwangerschapsverlof gaat. Dat betekent dus dat Viaplay opzoek moest gaan naar een, tijdelijke, vervanger van Brantsen.

Vandaag is bekend geworden dat Brantsen vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin zal worden vervangen door Koen Weijland. Weijland presenteert voor Viaplay de voetbaluitzendingen en hij is dus geen onbekende naam voor de vaste kijkers van de dienst. Weijland heeft dus ervaring met het presenteren van een studioshow bij Viaplay, maar hij heeft weinig ervaring met de Formule 1. De presentator komt uit het voetbal, hij brak door als proffesioneel FIFA-speler en kreeg daarna steeds meer en meer presentatieklussen in de sportwereld.