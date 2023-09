Geen enkel team overschreed budgetcap in 2022.

Autosportfederatie FIA heeft zojuist bekend gemaakt dat alle tien de teams zich in 2022 aan de budgetcap hebben gehouden. Uit grondig onderzoek is gebleken dat geen enkel team in 2022 over het maximale bedrag is gegaan. Vorig jaar zorgde het voor een rel toen bekend werd dat Red Bull in 2021 de budgetcap met een minimaal bedrag had overschreden.

Vorig jaar mochten de teams maximaal 130 miljoen euro uitgeven, met de uitzondering van een aantal kostenposten zoals bijvoorbeeld de motoren en de salarissen van belangrijk personeel. Vorig jaar ontstond er veel ophef omtrent het overschrijden van de budgetcap. Red Bull had toen iets te veel uitgegeven en werd vervolgens op zowel financieel als sportief vlak bestraft.

Dit jaar deed de FIA dan ook veel diepgravender onderzoek naar het mogelijk overschrijden van de budgetcap. Alle teams kregen te maken met een grondig onderzoek. Er werd bijvoorbeeld ook gekeken naar Whatsapp-verkeer en naar de computers van medewerkers. Geen enkel team krijgt dus een boete en dat zal voor veel opluchting zorgen. Vorig jaar ontstond er namelijk een grote rel nadat bekend werd dat Red Bull teveel geld had uitgegeven. Ook dit jaar gingen er weer geruchten rond over een mogelijke overschrijding, maar deze bleken dus vals te zijn.