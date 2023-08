Dit is de nieuwe Formule 2-wagen voor 2024

Zojuist heeft men in Monza het doek getrokken van het chassis van de nieuwe Formule 2-wagen. Vanaf volgend seizoen neemt de hoogste opstapklasse afscheid van het huidige design. De nieuwe wagen toont veel gelijkenissen met de huidige bolide, maar heeft wel een zeer opvallende achtervleugel.

Het was al eventjes bekend dat de Formule 2 vanaf 2024 met een nieuw chassis zou gaan rijden. Op het circuit van Monza werd het doek getrokken van de nieuwe wagen. Het chassis vertoont veel gelijkenissen met de huidige wagens uit de opstapklasse. Vooral de grote achtervleugel trok veel bekijks tijdens de presentatie waarbij onder meer meer Formule 1-CEO Stefano Domenicali aanwezig was.

Het grootste gedeelte van de wagen is gebouwd en ontworpen door Dallara. De nieuwe generatie Formule 2-wagens worden aangedreven door een 3.4 liter turbo-charged motor van Mecachrome. De krachtbron is voorzien van een aantal nieuwe onderdelen zodat deze gebruik kan gaan maken van de nieuwe synthetische brandstof van Aramco die in 2025 wordt geïntroduceerd. Dit chassis zal tot en met 2026 worden gebruikt.