'FIA ziet nieuwe flexiwing-trucs en grijpt in'

Autosportfederatie FIA doet er alles aan om ervoor te zorgen dat geen enkel team de regels overtreedt. Recent richtte de FIA hun blik op de flexibele vleugels die door meerdere teams weer werden gebruikt. De FIA vermoedt dat er nu slimme trucs worden gebruikt om de controles te omzeilen en het lijkt erop dat ze nu hebben ingegrepen.

Rondom de Grand Prix van Azerbeidzjan adviseerde de FIA meerdere teams om veranderingen door te voeren aan het ontwerp van hun voorvleugel. Deze onderdelen zouden namelijk bewegen op een manier die niet aan de regels voldoet. Onder meer het team van Aston Martin zou zo'n advies hebben ontvangen van de autosportfederatie. Het lijkt er nu op dat de FIA nog iets op het spoor is gekomen, daarom is er een nieuwe technical directive rondgestuurd.

TD018

Volgens Motorsport.com hebben de teams voorafgaand de Nederlandse Grand Prix TD018 ontvangen. Hierin geeft de FIA aan dat ze meerdere teams ervan verdenken dat gebruikmaken van de zogenaamde flexiwings. Deze onderdelen voldoen volgens de FIA niet aan het sportieve reglement van de Formule 1. Daarom moeten de teams nu veranderingen doorvoeren om problemen te voorkomen. De FIA voert wel tests uit om flexibele vleugels op te sporen, maar men vermoedt dat teams gebruik maken van trucjes waardoor dit niet wordt opgemerkt.

Elementen

Volgens Motorsport.com heeft de FIA vier elementen omschreven die volgens hen in strijd zijn met de regels. dat zijn: vleugelelementen die in verhouding tot het bodywork waaraan ze vast zitten kunnen bewegen, vleugelelementen die kunnen roteren ten opzichte van het bodywork waaraan ze vastzitten, ontwerpen die gebruik maken van elastomeren vulstukken, buigzame delen van het vleugelprofiel of flexibel oppervlak dat kan vervormen. Als laatste wijst de FIA ook naar ontwerpen die gebruik maken van 'zachte' achterranden aan vleugelelementen om plaatselijk scheuren als gevolg van doorbuiging te voorkomen.

Om de trucjes voor te zijn heeft de FIA een nieuwe procedure in het leven geroepen. De teams moeten montagetekeningen en dwarsdoorsneden indienen die bevestigingen van de vleugelelementen aan de auto laten zien. Hiermee wil de FIA beter gaan begrijpen hoe de verschillende elementen zijn ontworpen.