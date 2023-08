Nederlandse Grand Prix vestigt bizar inhaalrecord

De Nederlandse Grand Prix van afgelopen weekend was een reusachtig spektakelstuk. De regen zorgde meerdere keren voor veel chaos en ook voor veel inhaalacties. Vooral in de openingsfase van de race gebeurde er zeer veel. De Nederlandse Grand Prix gaat dan ook de recordboeken in als de race met de meeste inhaalacties ooit.

In de eerste ronde van de Nederlandse Grand Prix begon het hard te regenen. Veel coureurs doken direct de pitlane in om hun banden te wisselen, hierdoor moesten meerdere coureurs een fikse inhaalrace rijden. In totaal werden er tijdens de race op het circuit van Zandvoort 186 inhaalacties uitgevoerd en dat is een nieuw record. Het record stond hiervoor op naam van de Chinese Grand Prix in 2016, toen vonden er 170 inhaalacties.

De Chinese Grand Prix van 2016 houdt nog wel het record van de meeste inhaalacties in een droge race. Bij het record van Zandvoort tellen inhaalacties in de openingsronde en inhaalacties door de pitstops niet mee. Vanzelfsprekend telt het op een ronde zetten van achterblijvers ook niet mee. De derde ronde van de Nederlandse Grand Prix zorgde voor het meeste spektakel. In die enkele ronde werden er namelijk 63 (!) inhaalacties uitgevoerd door de heren coureurs.