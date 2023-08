Alonso bewierookt magistrale Verstappen na Nederlandse Grand Prix

Met zijn elfde Grand Prix-overwinning van dit seizoen tot nu toe weet Max Verstappen het gehele F1-veld aan gort te rijden. Tijdens een uitdagende Grand Prix op circuit Zandvoort hield de Nederlander voor de ogen van tienduizenden fans het hoofd koel en wist hij opnieuw naar de overwinning te rijden. Volgens Fernando Alonso, de coureur die een knappe tweede plaats wist te behalen, kan hij niets anders dan goede woorden over de Red Bull-coureur zeggen.

Met Grand Prix-overwinning nummer elf van dit seizoen weet Max Verstappen het record van zijn team voor meeste overwinningen op rij voor een constructeur opnieuw te verlengen, en kan hij met zijn zege in de Noord-Hollandse duinen het record van Sebastian Vettel en Alberto Ascari voor meeste overwinningen op rij voor een coureur evenaren.

Ook de uitdagende weersomstandigheden kon Verstappen geen halt toebrengen. Met opnieuw een foutloze wedstrijd voor de Nederlander ziet collega Fernando Alonso een karakteristiek bij Verstappen dat hij zelden heeft gezien: "Om op consistente wijze zo vaak dominant te kunnen presteren, is extreem moeilijk", begint Alonso.

"Op dagen zoals vandaag voel ik dat ik 100% op mijn best ben. Maar bijvoorbeeld in Spa of Oostenrijk was ik misschien niet op dat niveau. Wat dat betreft is er bijna altijd wel ruimte voor verbetering als je niet voelt dat je 100% op je best bent, zoals ik dat vandaag was. Max (Verstappen) is degene die vaker op die 100% zit dan de rest van ons coureurs, en precies daarom is hij momenteel zo dominant", meent Alonso.