Van Overdijk supertrots op Nederlands racefeest: "Domenicali vond het fantastisch"

De Nederlandse Grand Prix van afgelopen weekend was een groot succes. Op het circuit van Zandvoort werden de fans getrakteerd op een spectaculaire race die uiteindelijk werd gewonnen door thuisrijder Max Verstappen. De organisatie was trots op het evenement en ook Stefano Domenicali was lovend.

Voor de derde keer sinds de comeback op de Formule 1-kalender werd de race op het circuit van Zandvoort georganiseerd. Ook dit keer was het een groot feest met veel optredens rondom de sessies, de race zelf was ook een groot spektakelstuk. Door de regenval gebeurde er van alles. In de slotfase regende het zo hard dat de wedstrijdleiding besloot in te grijpen. De race lag een half uurtje stil, maar de sfeer op de tribunes was opperbest.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk is enorm trots op het evenement. De directeur zag dat alles op rolletjes verliep en laat aan Motorsport.com weten dat ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali genoot: "Ik stond tijdens het volkslied naast Domenicali op de grid. Hij zei dat hij het fantastisch vond wat er allemaal gebeurde, met André Rieu en al die vlaggetjes. Dat zijn natuurlijk weer beelden die de hele wereld overgaan. Tijdens de race hadden we een enorme bui, maar zelfs op dat moment maakten de fans er een feestje van. Het is natuurlijk ook fantastisch dat Max ze weer beloont met een zege."