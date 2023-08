Wedstrijdleiding past bandenregels aan vanwege regenverwachting Zandvoort

Met het oog op het weer heeft wedstrijdleider Niels Wittich een bijzondere verandering doorgevoerd aan de regels voor de Nederlandse Grand Prix. Op vrijdagavond stuurde Wittich een nieuwe versie van de event notes naar de teams, daarin staat een nieuwe paragraaf over het gebruik van regenbanden.

Elk raceweekend stuurt de wedstrijdleider de zogenaamde event notes naar alle teams. Hierin worden verschillende regels verduidelijkt, worden er regels uitgelicht en worden er event-specifieke zaken aangekondigd. Wittich heeft op vrijdagavond een nieuwe versie van de event notes doorgestuurd naar de teams. Puntje 26 is nieuw en gaat over het gebruik van regenbanden. Hij geeft aan dat de wedstrijdleiding de coureurs kan verplichten om op intermediates te rijden, als de full wets niet meer van pas komen.

