Uitslag Poll: IndyCar blijft in de schaduw van de F1

Uitslag poll

De meeste bezoekers (60%) van GPToday.net zullen IndyCar dit weekend links laten liggen en blijven de Formule 1 volledig trouw ondanks dat Max Verstappen en Red Bull een dominant seizoen beleven. Toch zijn er ook een groot aantal vaste liefhebbers (28%) van de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1. Een klein groepje (12%) wil het weer eens overwegen om het te gaan kijken.

Nederlander Rinus VeeKay en zijn conculega's komen in dezer dagen weer in actie op de oval van Gateway tijdens de Bommarito Automative Group 500. De race is zondag 21:35 uur.

Alex Palou leidt met ruime marge het kampioenschap en is op weg naar zijn tweede titel met nog drie races te gaan. De Spanjaard won het voor het eerst in 2021.

De koning van de motorspeedways is Josef Newgarden. De tweevoudig kampioen won alle ovalraces in 2023, waaronder de fameuze Indianapolis 500. De Amerikaan heeft de laatste vijf werdstrijden op kombanen gewonnen, een bijzondere prestatie. In de geschiedenis kregen alleen A.J. Foyt, won er zeven op rij in 1964, en Al Unser won er vijf op rij in 1968 en 1970, het voor mekaar.

Opinie bezoekers

Een greep uit de reacties over de poll.

1. "Het is puurder qua racen, maar het trekt mij niet. De F1 blijft de koningsklasse van de racerij." - OrangeArrows

2. "Tsja, je moet het natuurlijk ook niet mooier maken dan het is.

Het feit dat Takuma Sato in 2007 z'n laatste volledige F1-seizoen reed bij Super Aguri, en tien jaar later de Indy 500 won, zegt al een hoop.

Ik vind het een gigantisch vermakelijke klasse met hele goede rijders, want Sato, Grosjean, Ericsson en Rossi zijn gewoon stuk voor stuk goede coureurs.

Naast dat het geen wereldtalenten zoals Hamilton, Verstappen en Leclerc zijn, heeft het feit dat ze geen potten konden breken in de F1 voornamelijk te maken met het materiaal en de onderlinge verschillen in de F1.

Dat de Indycar dit niet heeft is nu juist de kracht en dat maakt het zo vermakelijk. Maar het is in mijn ogen niet te vergelijken met een klasse als F1." - Ronnie Peterson

3. "Ik kan de Indycar wel waarderen. Tuurlijk is het niveau over het geheel lager dan de F1 maar het is ook niet zo overgereguleerd en er lopen wel echte karakters rond zoals Will Power. Overigens heb ik wel het idee dat mits ze wat jonger waren types als Dixon, Power, Newgarden best zouden meekomen in de F1. Hopelijk laat Palou dat nog in de toekomst zien" - MWHT

4. Het feit dat het zo divers is... en oldschool racen erg wordt toegelaten is waarom ik er graag naar kijk.

Kan mij t schelen niemand aan t niveau Hamilton/Alonso/Verstappen komt... F1 heeft daar ook maar een paar extra in de namen Leclerc Norris en Russell (op een goede dag). T niveau is in de breedte behoorlijk beter dan het geknutsel in F2 of F3 en komt m.i. overeen met WEC.

Het is een leuke klasse voor ernaast zonder de hele dag naar hetzelfde circuit te hoeven kijken (wat wel t geval is bij de combi F1 + F2 +F3)... 200 rondjes kijken over een Tilke baan vind ik gewoon te veel van het goede" - TylaHunter