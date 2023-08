Zware kritiek op duurzaamheidsplannen Formule 1: "Greenwashing"

De Formule 1 wil in de komende jaren flink gaan verduurzamen. In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden die een stap in de juiste richting moeten zetten en in 2030 wil de sport volledig klimaatneutraal gaan functioneren. Het zijn ambitieuze doelstellingen, maar een expert van Greenpeace neemt het met een korreltje zout.

In een wereld waar klimaatverandering een steeds belangrijker onderwerp wordt, kan de Formule 1 niet stil blijven zitten. Men heeft daarom dan ook besloten om een aantal grote veranderingen door te voeren. In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden waarbij er synthetische brandstoffen worden geïntroduceerd en in 2030 moet de gehele operatie klimaatneutraal zijn. Het is ambitieus en er klinkt dan ook veel kritiek.

Oppervlakkig

Milieuorganisaties zijn het namelijk niet helemaal eens met de stappen die de Formule 1 zet. Ook de aan Greenpeace verbonden onderzoeker Benjamin Stephan is kritisch. In gesprek met DPA is Stephan fel: "De Formule 1 ziet dat ze moeten reageren op klimaatverandering, maar dat doen ze heel oppervlakkig. Als ze duurzaamheid serieus willen nemen, dan moeten ze de carbon footprint van de hele organisatie overwegen. Dan moet het regionaler worden in plaats van 24 races houden en alles en ieder de wereld over vliegen."

Greenwashing

Stephan is het ook niet eens met de maatregelen van de Formule 1. De keuze voor synthetische brandstoffen verstuurt volgens hem een verkeerde boodschap de wereld in: "Tot nu toe zijn de projecten van de Formule 1 alleen cosmetische dingen geweest, ik vind het niet meer dan greenwashing. Verbrandingsmotoren, zelfs als ze efficiënter worden, zijn ouderwets. Synthetische brandstoffen en biofuels zijn geen oplossing omdat ze niet efficiënt en te duur zijn."