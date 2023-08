Zandvoort onthult bijzondere winnaarstrofee

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Het belooft een groot feestje te worden en de voorbereidingen zijn dan ook in volle gang. De coureurs weten nu ook voor welke prijzen ze gaan strijden, de trofeeën hebben dit jaar een speciale geschiedenis.

Zoals elk jaar heeft men zich in Zandvoort weer flink uitgesloofd op het gebied van de bokalen voor de coureurs die op het podium eindigen. Ditmaal ontvangt de winnaar een handgemaakte beker van keramiek. De winnaarstrofee heeft een speciaal thema en is gebaseerd op de beker die de winnaar van de eerste Grand Prix op Zandvoort in 1939 ontving. Ook het Nederlandse wapen is duidelijk zichtbaar.

De bekers zijn dit jaar wederom ontworpen en gebouwd door studio Piet Boon. Volgens de ontwerper heeft autoracen een speciale plekje gekregen in de Nederlandse cultuur en staat het symbool voor nationale trots. Daarom heeft men gekozen voor het Koninklijke wapen dat in alle bekers voor de coureurs op het podium terugkomt. De studio heeft samen met de mensen achter het Delfts blauw aan de beker gewerkt.

馃嚦馃嚤 | A peek at the 2023 Dutch GP trophies 馃弳馃ぉ



Handcrafted by Studio @PietBoon from ceramic, the 2023 design is a modern twist on the 1939 iconic trophy. At the center, the Royal Coat of Arms of the Netherlands is present.#F1 #DutchGP pic.twitter.com/TYJUVK6dmw