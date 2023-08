"Mercedes heeft 'overal' naar gekeken om performance terug te kunnen vinden"

Topman van het Formule 1-team van Mercedes Mike Elliott onthult dat zijn team zeer diep moet graven om haar huidige performancedip glad te kunnen strijken. Volgens de technicus waren er zelfs twijfels of de fundamentele aerodynamische filosofieën van het team nog wel up-to-date waren.

Tijdens de afgelopen winterstop rees er de grote vraag of Red Bull in 2023 gestopt kon worden. Het antwoord was een twijfelachtige ‘ja’, aangezien Mercedes aan het eind van het voorgaande jaar een aantal voorwaartse stappen in snelheid wist te zetten. De signalen vanuit haar hoofdkwartier in Brackley waren positief, en dus zette de F1-wereld zich schrap voor een herhaling van het 2021-seizoen.

Echter kon Mercedes niet in de buurt van de uiterst dominante RB19 van Red Bull komen, dat momenteel record na record weet te breken en te vergroten. Terwijl Max Verstappen momenteel alleen bovenaan staat, moeten coureurs Lewis Hamilton en George Russell het met een W14-bolide doen dat grillig presteert. Mercedes-technicus Mike Elliott laat weten dat zijn team nog geen oplossing heeft gevonden, en meent dat de renstal overal naar een oplossing heeft gezocht.

"We hebben overal vraagtekens bij neergezet. Je vraagt je af of we de goede fundamentele ideeën hebben, je vraagt je af of we de data wel goed verwerken. Het zou geweldig zijn als er ergens een duidelijke oorzaak is die we kunnen vinden, en we die vervolgens dan kunnen oplossen."

"We hebben dit seizoen een paar stappen terug moeten zetten, en vanaf dat punt is het een kwestie van om de rest weer in te halen. Als je puur naar performance kijkt, zie je dat Aston Martin en McLaren een stap naar voren hebben gezet. Dat is geen goed nieuws voor ons, maar aan de andere kant laat het wel zien dat er kansen zijn om goede stappen weer te kunnen maken."

Volgens Elliott blijft Mercedes dit seizoen ongestoord zoekende naar een oplossing, terwijl het ook al een grote hoeveelheid van haar tijd, geld en energie in de auto van volgend seizoen stopt: "Momenteel is het lastig om grote veranderingen aan bijvoorbeeld het chassis of de versnellingsbak te maken; dat gaat tijdens de winterstop veel makkelijker."

"We proberen momenteel zoveel mogelijk te leren, en alle kennis die we winnen, die kunnen we in de auto van volgend jaar stoppen. Als je kijkt naar hoever vooruit Red Bull met Max Verstappen staat, moeten we onze ontwikkelingsfocus tijdens de winterperiode toepassen. Ondertussen blijven we vechten zodat we P2 in het kampioenschap kunnen behalen, maar het hoofddoel is al op de auto van volgend jaar", concludeert Elliott.