Leclerc kan groot Red Bull-verschil niet verklaren

Het team van Red Bull Racing heerst momenteel in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won alle Grands Prix in de eerste seizoenshelft. Wat vooral opviel was dat Max Verstappen veel sneller was dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Ferrari-coureur Charles Leclerc kan dat verschil maar moeilijk verklaren.

Verstappen werd in de eerste seizoenshelft slecht tweemaal verslagen door zijn teamgenoot Perez. De Mexicaan ligt ver achter op Verstappen in het wereldkampioenschap. Perez staat tweede met 189 punten terwijl Verstappen aan de leiding gaat met 314 punten. Het team van Ferrari blijft ver achter en staat in het constructeurskampioenschap zelfs achter Mercedes en Aston Martin. Leclerc staat slechts op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap.

Situatie

De Monegaskische Ferrari-coureur weet niet waarom de voorsprong van Verstappen zo groot is. Leclerc wil zijn vingers er ook niet aan branden en spreekt zich uit bij de Italiaanse tak van Motorsport.com: "Ik denk dat Max echt een geweldige coureur is, maar tegelijkertijd zijn er veel mensen die de grote marge tussen hem en Checo niet kunnen verklaren. Persoonlijk denk ik dat het onmogelijk is om van buitenaf de situatie goed te lezen. Alleen binnen Red Bull weten ze hoe het is."

Ongelooflijke coureur

Leclerc geeft eerlijk toe dat hij zelf schrok van de grote voorsprong van Verstappen. De Monegask kent Verstappen echter ook goed en kent diens krachten: "Soms was de marge tussen Verstappen en Perez groter dan ik had zien aankomen, maar aan de andere kant is Max ook een ongelooflijke coureur. Waarschijnlijk is het lastig om naast hem te rijden, maar ik wil graag nog een keer zeggen dat ik geen volledig beeld heb van de situatie daar."