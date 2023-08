De Vries zwijgt over toekomst en entertaint publiek in Assen

Nyck de Vries kroop afgelopen weekend voor het eerst sinds zijn AlphaTauri-ontslag weer achter het stuur van een racewagen. De Nederlander nam niet deel aan een race, maar reed wel een aantal rondjes tijdens de JACK'S Racing Day op het circuit van Assen. Hij wilde echter niet met de aanwezige pers praten.

De Vries werd vorige maand ontslagen door AlphaTauri na een tegenvallende eerste seizoenshelft. De Nederlander verscheen daarna geruime tijd niet in de media, vorige week liet hij wel weten dat hij een opleiding aan Harvard gaat volgen. Afgelopen weekend kwam De Vries wel weer in actie tijdens de JACK'S Racing Days op het circuit van Assen. Hij nam plaats achter het stuur van een World Series by Renault-auto uit 2015. Na afloop van zijn runs sprak hij niet met de media, zelfs niet met de aanwezige spreekstalmeester.