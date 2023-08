Wolff verklaart botbreuk: "Ik luisterde niet naar mijn vrouw"

Eerder deze week kwam er een foto van Toto Wolff naar buiten waarop te zien was dat hij gewond was geraakt tijdens zijn vakantie. Op de vakantiefoto was te zien dat Wolffs linkerarm volledig in het gips zat. Hij had zijn elleboog gebroken en achteraf kon hij er wel om lachen. Hij stelt nu dat hij beter naar zijn vrouw had moeten luisteren.

Momenteel geniet de gehele Formule 1-wereld van een welverdiende vakantie. In de zomerstop mogen ze niet aan de auto's werken, dus zit iedereen thuis. Mercedes-teambaas Toto Wolff viert vakantie met zijn familie en vrienden, maar dat liep dus niet helemaal goed af. Zijn vrouw Susie Wolff deelde een reeks vakantiefoto's op Instagram en daarmee onthulde ze de blessure van haar man.

Wolff brak zijn elleboog bij een incident tijdens het mountainbiken, maar het was niet duidelijk wat er precies was gebeurt. Wolff laat nu zelf weten op welke manier hij is gevallen, hij ging samen met zijn zoontje Jack van een stijl heuveltje af. In gesprek met Bild laat hij weten dat zijn zoon in orde is, maar dat hij zelf wel viel: "Mijn vrouw Susie zei dat het te stijl was om naar beneden te fietsen, maar ik besloot niet naar haar te luisteren. Jack volgde daarna mijn voorbeeld!"