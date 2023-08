De Vries voor het eerst na F1-ontslag weer in actie tijdens F2-demo op Assen

Nyck de Vries komt voor het eerst weer in actie na zijn ontslag bij AlphaTauri. De Nederlander zal volgende week tijdens het jaarlijkse autosportevement JACK’s Racing Day in Assen een F2-bolide besturen van MP Motorsport, de regerend Formule 2-kampioen.

Via de organisatie zei De Vries het volgende: "Dit is een van de meest diverse en toegankelijke race-events van Europa. Het is prachtig om te zien dat onze sport zo leeft in Nederland. Ik kijk ernaar uit om iedereen in Assen te zien."

Het is weer een tijdje terug dat de coureur uit Friesland van zich laat zien of van zich laat horen. De voormalig Formule E wereldkampioen leeft sinds zijn vertrek uit de koningsklasse onder een steen.

Het laatste bericht van De Vries was een paar weken terug op zijn Instagram. "Een kort berichtje van mij. Na de recente gebeurtenissen heb ik besloten om wat tijd voor mezelf te nemen, weg van de sociale media, wat ik zal blijven doen. Ik wil Red Bull en Scuderia AlphaTauri bedanken voor de kans om mijn droom waar te maken.''

Het vertrek uit de koningsklasse was voor De Vries een bittere pil. ''Het doet natuurlijk pijn dat de F1-kans waar ik zo lang van droomde voortijdig is geëindigd. Maar het leven is geen bestemming, het is een reis, en soms moet je de moeilijke weg nemen om te komen waar je wilt zijn'', sloot hij af op zijn sociale media.

Programma JACK’S Racing Day

Tussen de demonstraties van De Vries en anderen is programma van het evenement bomvol.

"De zaterdag zijn met kwalificaties voor de karts, de motoren en diverse autoklassen. Rond het middaguur starten de eerste races in de Dutch Superkart GP, gevolgd door races in de Porsche Carrera Cup Benelux, de Supercar Challenge, de Ford Fiesta Cup, de Youngtimer Touring Car Challenge, de SuperSixties en BOSS GP", staat op de officiële website.

"Zondag is een volledige racedag met kartraces, motorraces en maar liefst zes autoraces."