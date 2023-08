Gerucht in F1-paddock: 'AlphaTauri gaat concept dominante RB19-auto in 2024 gebruiken'

De RB19 van Red Bull Racing ontvouwt zich momenteel tot één van de meest dominante Formule 1-auto's in de geschiedenis van de koningsklasse. De Oostenrijkse renstal staat tot nu toe op 12 uit 12 overwinningen dit seizoen, en lijkt ook in de tweede seizoenshelft haar heerschappij voort te zetten. Het is dan ook niet geheel verrassend dat het gerucht in de F1-paddock is opgedoken dat zusterteam AlphaTauri het concept wil overnemen om er in 2024 gebruik van te maken.

Sergio Pérez twee, Max Verstappen tien. Tot nu toe zijn er in totaal twaalf Grand Prix-overwinningen door de Red Bull-coureurs behaald, en naar verwachting komen daar in de tweede seizoenshelft nog een groot aantal bij. Maar terwijl het hoofdteam momenteel bovenaan verkeert, staat zusterteam AlphaTauri helemaal onderaan.

Het team uit Faenza weet weinig indruk te maken met haar huidige AT04-bolide, maar misschien dat haar opvolger wél de benodigde resultaten weet binnen te slepen. Volgens Sky Sports-commentator David Croft wordt er momenteel namelijk het gerucht rond gefluisterd dat AlphaTauri vanaf volgend seizoen het dominante concept van de RB19-auto kan gaan overnemen.

"AlphaTauri vind ik interessant. Wat zijn hun plannen? Yuki Tsunoda rijdt momenteel goed, en heeft al hun punten behaald. Met Nyck de Vries werkte het niet naar behoren, al had ik hem graag iets meer tijd zien krijgen. Toch snap ik waarom ze hem hebben ontslagen."

"Nu is Daniel Ricciardo in het team gekomen. Hij zal een motivatie zijn voor zowel Yuki als Checo (Pérez). En dat lijkt de afgelopen races te hebben gewerkt. Maar wil Ricciardo volgend jaar ook nog voor AlphaTauri rijden? Misschien wél, als hun auto volgend seizoen veel beter is", denkt Croft hardop na.

"Er is namelijk het gerucht dat het team volgend seizoen de Red Bull-wagen van dit jaar kan gaan gebruiken. En dat hebben we eerder gezien, bijvoorbeeld met Super Aguri en Honda, jaren geleden. Dat zou zeker een goed plan zijn voor AlphaTauri, maar momenteel is het niet meer dan een gerucht", meent Croft.