Kalenders 2024: Formule 2 en Formule 3 slaan Zandvoort over

De kalenders van de Formule 2 en Formule 3 voor 2024 zijn officieel bekend gemaakt. Opvallend is dat de twee klasses net onder de Formule 1 Zandvoort overslaan. Wat er voor in de plaats komt is onbekend, maar de Porsche Cup en de F1-Academy zouden opties kunnen zijn.



Een andere opmerkelijke verandering is dat de Formule 2 vier keer naar het Midden-Oosten af reist, zowel naar Bahrein, Saoedi-Arabië, Qatar en Abu Dhabi. De Formule 3 is nu ook in Bahrein aanwezig. Opnieuw gaan beide klasses naar Australië, net als in 2023.

Introducing our Formula 2 calendar for 2024! 🗓️#F2 pic.twitter.com/NWsy3vdDtb — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_64cd55a779ce6___